Система ПВО сбила 376 беспилотников над Россией и Абхазией за ночь

В ночь на субботу силами противоздушной обороны уничтожены 376 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и территорией Абхазии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московского региона и Крымом.

О сбитии БПЛА ВСУ над Абхазией Минобороны заявило впервые. От властей Абхазии комментариев пока не поступало. Власти Сочи за ночь дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Аэропорт Сочи приостанавливал обслуживание рейсов. Сейчас авиагавань возобновила работу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате 141 вражеского дрона над регионом. Обломки сбитых БПЛА упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. «В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора», – написал глава региона в «Максе».

Массовой атаке БПЛА в субботу утром подвергся Санкт-Петербург, власти города попросили жителей не выходить на улицу.

На подлете к Москве за ночь сбили девять беспилотников, отчитался мэр столицы Сергей Собянин. В Тульской области ликвидировали 29 БПЛА, повреждены остекление в многоквартирном доме и хозпостройки в городе Узловая, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев. В Севастополе, по данным властей города, сбито два беспилотника в районе Северной стороны. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Калужской области ликвидировали шесть дронов ВСУ, в Новгородской и Орловской областях – по восемь, отчитались главы регионов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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