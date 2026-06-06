При атаке дронов ВСУ на Тверскую область погиб мирный житель

Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Тверскую область, сообщил губернатор Виталий Королев.

По его словам, за ночь над регионом было уничтожено пять беспилотников. «В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель – мужчина. <…> Родственникам погибшего окажем необходимую поддержку», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

Губернатор добавил, что в Нелидовском муниципальном округе обломки БПЛА частично повредили несколько окон в здании почты и жилом двухэтажном доме. Никто не пострадал. В Жарковском округе обломок дрона упал на площадку возле жилого дома, повреждены несколько окон. В этом случае пострадавших также нет. «Все повреждения восстановим в ближайшее время», – заверил Королев.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 376 вражеских беспилотников над российскими регионами и Абхазией.

Тверь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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