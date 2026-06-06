Мать и двое детей ранены в Брянской области из-за удара FPV-дронов

Украинские FPV-дроны атаковали село Чубковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате удара ранения получили женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил он.

Ранее сообщалось, что в течение ночи над Брянской области сбили 133 украинских БПЛА самолетного типа. На местах работают оперативные и экстренные службы. Всего за ночь над российскими регионами силы ПВО перехватили 376 вражеских дронов.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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