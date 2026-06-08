С утра понедельника над Россией сбили 124 дрона ВСУ

Средства противоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 124 вражеских беспилотника самолетного типа над 13 российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Уточняется, что дроны сбили в период с 8:00 до 14.00 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице были поражены три беспилотника. Информация о пострадавших и последствиях на земле к данному моменту не поступала. Аэропорт Домодедово с 5:34 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщала Росавиация. В аэропорту Жуковский ограничения на полеты сняли.

Напомним, за ночь российские военные сбили 310 БПЛА над Россией.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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