Задержаны подростки, заложившие взрывчатку под машину сотрудника НПО в Москве

Взрыв автомобиля на улице Введенского на юго-западе Москвы во вторник, 9 июня, был связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ, сообщает Следственный комитет РФ. По делу задержаны двое подростков.

По информации СК РФ, несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое затем передала несовершеннолетнему парню. Тот установил самодельную бомбу, а также GPS-трекер под электромобиль Zeekr сотрудника научного предприятия.

«Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет», – отметили в СК. СМИ сообщали, что саперы ФСБ уничтожили СВУ накладным зарядом. Подростков задержали на месте. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. С задержанными проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления и установления вероятных сообщников.

Утром 9 июня подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Водитель погиб на месте. По словам очевидцев, мужчина сел в автомобиль и начал движение, когда прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело. Под машиной сработало взрывное устройство мощностью полкилограмма в тротиловом эквиваленте. Личность погибшего не раскрывается.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube