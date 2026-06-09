СМИ: под взорванной в Балашихе машиной было полкило тротила

Примерно полкилограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте взорвалось сегодня в Балашихе под легковой машиной. Ее водитель погиб на месте. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова примерно в 5:30 утра. По словам очевидцев, мужчина сел в автомобиль и начал движение, когда прогремел взрыв.

Прохожие попытались помочь водителю, вытащили из салона, но спасти его не удалось, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.

Москва, Елена Васильева

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