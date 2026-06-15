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У отравившейся метанолом на Бали россиянки констатировали смерть мозга

На острове Бали в Индонезии у российской туристы, впавшей в кому после отравления местным вином, врачи диагностировали смерть мозга. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что результаты электроэнцефалографии показали отсутствие активности головного мозга, и медики назвали диагноз – смерть мозга.

Ранее знакомый пострадавшей сообщил, что женщина прилетела на Бали 31 мая. На следующий день она выпила местное вино, после чего ей стало плохо. Туристку доставили в больницу в тяжелом состоянии, женщина потеряла сознание и впала в кому. В клинике ее подключили к ИВЛ. Врачи заподозрили тяжелое отравление метанолом. Знакомые пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию.

Семья женщины решила провести дополнительные медицинские обследования, в том числе КТ с контрастированием, чтобы исключить ошибки в диагнозе использовать все возможные шансы для спасения пострадавшей. Сообщается, что на лечение пациентки уже собрано около 1 млн рублей. При этом задолженность перед больницей продолжает увеличивается, поскольку туристическая страховка не покрывает случаи, связанные с употреблением алкоголя.

Денпасар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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