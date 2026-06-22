Удар ВСУ по Воронежу: есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии

Среди пострадавших при атаке ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии. Точное число получивших ранения уточняется. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется», – написал он в «Максе».

Глава региона уточнил, что существенные повреждения получили верхние этажи одного производственного здания. Пострадали и фасады ближайших многоквартирных домов, добавил Гусев. Власти приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района для оперативной ликвидации последствий атаки.

В свою очередь, мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что движение в левобережной части города временно скорректировано. «В настоящее время проезд для автотранспорта ограничен на участке Ленинского проспекта – от улицы Остужева до улицы Димитрова», – написал он в «Максе».

Ранее губернатор региона сообщал о трех пострадавших и повреждении предприятия при атаке на Воронеж. Гусев отмечал, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Дежурные силы ПВО сбили над городом несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких жилых многоэтажев и ряд автомобилей, добавил он. Перед этим губернатор сообщал о ракетной опасности в регионе.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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