За два часа над Россией сбили 46 бесплотников ВСУ

Средства противоздушной обороны в течение двух утренних часов уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами в Центральной России и юге страны. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, дроны были поражены в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областях и Московском регионе. Атаку отразили с 07:00 до 09:00 мск.

В Минобороны ранее сообщили, что система ПВО за ночь уничтожила 660 украинских беспилотников над 13 российскими регионами. Только в одной Тульской области, по данным местных властей, в течение ночи сбили 157 вражеских дронов. Пострадала женщина, повреждено промышленное предприятие в Новомосковске. Утром в регионе уничтожили еще 17 БПЛА, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток российские военные перехватили 47 БПЛА на подлете к столице.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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