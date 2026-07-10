На Кубани из-за атаки дронов произошел пожар на НПЗ

Минувшей ночью украинские дроны в очередной раз атаковали инфраструктуру на территории России. Зафиксированы возгорания на промышленных объектах. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ, сообщает оперштаб. Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором – на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

В Ростовской области случился пожар в административном здании в селе Кагальник в Азовском районе. Никто не пострадал, пламя удалось оперативно локализовать. Также произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы.

В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания. «В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории Морского порта. По предварительной информации пострадавших нет. Идет ликвидация пожара», – сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. «Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем», – сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Кроме того, минувшей ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара, Калининграда, Пскова, Череповца, Ярославля, Санкт-Петербурга и столичных Жуковский и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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