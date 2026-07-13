Ночью средства ПВО перехватили более 340 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили более 340 украинских беспилотников над 15 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 12 июля до 8.00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время ночного налета погибли три человека, еще пятеро пострадали. На местах работают оперативные службы.

Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу всех столичных аэропортов, а также воздушных гаваней Краснодара, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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