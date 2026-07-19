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На окраине Ставрополя произошел пожар, звучат взрывы после атаки украинских БПЛА

На окраине Ставрополя в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошли пожары в промышленных зонах, детонируют огнеопасные материалы. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Возгорание после сегодняшней атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», – отметил губернатор в своем канале в «Максе», добавив, что место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует.

В то же время Владимиров уточнил, что из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы – звук слышен в Ставрополе.

«На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет. В Вязниках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Пожарные продолжают борьбу с возгоранием», – сообщил глава Ставрополья.

По его словам, есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Работают пожарные и другие экстренные службы. Введен режим ЧС местного уровня.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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