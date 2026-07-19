Ночью над Россией сбили 140 дронов: ВСУ атаковали автобус, остановку и продуктовый магазин в Курской области

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке общественного транспорта во Льгове в Курской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином – им оказывают первую медпомощь», – проинформировал Хинштейн в своем канале в «Максе», добавив, что один из пострадавших – 40-летний гражданин Белоруссии.

Как сообщил в «Максе» врио главы Белгородской области Александр Шуваев, за минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию региона. В Белгородском и Грайворонском округах в результате целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя.

«В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, среди которых ребёнок. 16-летняя девушка госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», – уточнил он.

В Ростовской области ночью было уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, сообщил в «Максе» губернатор Юрий Слюсарь.

По данным Министерства обороны РФ, сегодня ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 140 украинских беспилотников. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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