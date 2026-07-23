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Воронежский губернатор сообщил о пострадавших из-за атаки БПЛА

Подразделения противоздушной обороны всю ночь отражали атаку украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев в «Максе». По его словам, «есть пострадавшие и серьезные последствия».

ВСУ направили дроны на гражданские объекты, отметил глава региона. Гусев пообещал представить более подробную информацию о последствиях налета БПЛА после окончания работы оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ночной атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения, из них двое – дети.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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