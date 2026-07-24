Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах Воронежской области после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких сельских поселениях пригородного района Воронежской области для устранения последствий атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 23 июля. Об это сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Это необходимо для более оперативного прохождения мероприятий по восстановлению поврежденного и утраченного имущества», – пояснили в воронежском кабинете министров.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки 23 июля в пригороде Воронежа погиб 3-летний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете пострадал 19-летний молодой человек. Повреждения получили кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого складского комплекса, а также девять частных домов и 15 квартир в пяти многоэтажках. Всего над Воронежем и шестью районами области были ликвидированы 36 БПЛА.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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