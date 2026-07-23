Погибшие и раненые в Крыму и Воронеже: ВСУ ночью атаковали 18 регионов, сбито 223 дрона

Средства противоздушной обороны с 20:00 среды, 22 июля, уничтожили 223 беспилотника ВСУ над 18 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были поражены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Крыму и Татарстане.

В Крыму при ночных атаках БПЛА погиб один мирный жителей, еще четверо ранены, в том числе двое детей. Погибший из-за налета дронов есть также в Воронежской области. Жертвой атаки стал ребенок, сообщил глава региона Александр Гусев. «В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», – написал губернатор в «Максе». В том же муниципалитете, по его данным, пострадал 19-летний молодой человек, госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, повреждения получили кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого складского комплекса, добавил Гусев. Также повреждены девять частных домов и 15 квартир в пяти многоэтажках. Осколками посекло около 10 автомобилей. Еще в двух районах региона повреждены два частных дома. По информации губернатора, ночью над Воронежем и шестью районами области были ликвидированы 36 БПЛА. Ранее Гусев сообщал о пострадавших и «серьезных последствиях» после ночной атаки ВСУ.

В Ульяновской области загорелся объект ТЭК после атаки беспилотника. В Туле обломки сбитого БПЛА упали на балкон многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Саперы обезвредили фрагмент дрона, после этого эвакуированные жильцы вернулись в квартиры.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube