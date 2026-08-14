Ночная атака БПЛА: сбито 533 дрона, под ударом оказались порт Усть-Луга и склад Wildberries

Дежурные силы противоздушной обороны в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 533 вражеских беспилотника над почти двумя десятками российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны ликвидировали над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской и Ленинградской областями. Помимо этого, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Черным и Азовским морями.

В Ленинградской области в результате массированной атаки беспилотников возникло возгорание в порту Усть-Луга. К утру пожар потушили, пострадавших нет.

Под Тверью обломками сбитого дрона повреждена стена складского помещения Wildberries, сообщил врио главы региона Виталий Королев. На складе возникло задымление, которое оперативно ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали, уточнил Королев. В пресс-службе маркетплейса подтвердили, что склад компании в Тверской области – обломки «задели стену здания», добавив, что последствия атаки оперативно ликвидированы. Также уточняется, что товары не повреждены.

В Калужской области сбили восемь БПЛА на окраинах Калуги и Обнинска, а также в четырех округах региона. В результате атаки, по данным местных властей, повреждено остекление в здании школы в одном из населенных пунктов Людиновского округа. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова