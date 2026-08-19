ПВО сбила за ночь над Россией 453 вражеских дрона

Дежурные силы противоздушной обороны с 20:00 вторника до 8:00 среды уничтожили 453 беспилотника ВСУ над 22 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Башкирии и над акваторией Черного моря.

В Уфе БПЛА атаковали промышленные предприятия. В промзоне возник пожар после падения дрона. Еще один беспилотник попал в жилой дом, пострадал один человек.

В Нижегородской области сбили 52 вражеских дрона. Из-за падения обломков повреждения получили два частных дома и остекление многоквартирного дома.

Во Владимире из-за атаки БПЛА повреждены несколько построек в дачном секторе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 24 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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