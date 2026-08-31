Россиянка оказалась в числе жертв крушения парома у берегов Северного Кипра

Россиянка погибла при крушении пассажирского парома у побережья Северного Кипра, сообщило посольство России в Турции.

«По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким», – сказано в сообщении диппредставительства.

Судно с 259 пассажирами и восемью членами экипажа потерпело крушение в 2,5 км от побережья города Гирне по пути в турецкий Ташуджу. Вскоре после выхода в море из порта Кирении паром начал набирать воду, перевернулся и затонул на глубине 514 метров. По данным властей Северного Кипра, спасен 241 человек, погибли 8, поиски 18 продолжаются. Пропавших без вести ищут при помощи дронов и водолазов.

По факту кораблекрушения проводится расследование, по делу задержаны капитан и семь членов экипажа парома. Министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы заявлял, что причина происшествия станет ясна после обнаружения и изучения черного ящика. По его словам, проверяется в том числе версия о том, что судно могло столкнуться с неизвестным объектом.

Анкара, Наталья Петрова