За ночь над территорией России сбито почти 500 БПЛА

Средства ПВО за ночь уничтожили 490 украинских беспилотников над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, с 20:00 четверга до 08:00 пятницы дроны были перехвачены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что массированную атаку БПЛА отразили в Сочи и Сириусе. Обломки дронов повредили несколько жилых домов и зданий. На местной нефтебазе возник пожар. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 39 летевших на столицу дронов ВСУ с вечера 3 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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