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Один человек ранен при налете БПЛА на Рязанскую область

При налете украинских беспилотников на Рязанскую область пострадал один человек, сообщил губернатор Павел Малкова.

По его данным, за ночь и утром над регионом было сбито более 50 БПЛА. «На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий», – написал он в «Максе».

Ранее Малков сообщал, что обломки беспилотников повредили жилые дома в Рязани и в Сапожковском муниципальном округе области. Кроме того, произошло возгорание на одном из предприятий.

По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО перехватили 258 вражеских дронов над территорией России.

Рязань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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