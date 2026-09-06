Раненые, поврежденные дома и предприятие: отбита атака более 250 БПЛА на регионы РФ

Подразделения противоздушной обороны с 20:00 субботы до 8:00 воскресенья уничтожили 258 беспилотников ВСУ самолетного типа над 15 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, воздушные цели сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростове-на-Дону в результате утреннего налета БПЛА, по последним данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, повреждены четыре многоквартирных дома, проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь. Изначально он сообщал о повреждении двух многоквартирных домах в Советском районе Ростова и пострадавшем ребенке, которого госпитализировали. Позднее глава региона заявил, что еще три человека обратились за медицинской помощью после воздушной атаки, двое доставлены в больницу, еще одному помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. По словам Слюсаря, в Кировском районе Ростова повреждения получили квартира и балкон многоэтажки, жителей эвакуировали. Пострадавших нет. В Ленинском районе областного центра повреждена квартира и окна жилого дома. В этом случае также обошлось без пострадавших. Режим ЧС введен в границах улиц Ростова-на-Дону, на которых повреждены многоквартирные и частные дома, административные здания и автомобили, сообщил глава города Александр Скрябин в «Максе».

В Чертковском районе Ростовской области обломки упавшие обломки дрона повредили локомотив поезда, добавил губернатор. Из-за происшествия задержаны семь пассажирских поездов примерно на три часа. На месте работают специальные службы. Всего силы ПВО сбили над регионом около 30 вражеских беспилотников. В Азовском районе повреждены четыре частных дома, в Батайске и Мясницком районе – дома в садоводческом товариществе.

В Рязанской области обломки БПЛА повредили жилые дома в Рязани и Сапожковском районе региона, уточнил губернатор Павел Малков. Кроме того, произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно, никто не пострадал.

В Воронежской области обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома в одном из муниципалитетов области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

Москва, Наталья Петрова