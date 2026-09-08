Молдаванина-агента Киева задержали за покушение на генерала ВКС в Энгельсе

В Астраханской области задержан гражданин Молдавии, совершивший покушение на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили ФСБ и Следственный комитет России.

Согласно данным следствия, 3 сентября в поселке Пробуждение под Энгельсом 21-летний молдаванин Николае Кочу не менее шести раз выстрелил в офицера из числа высшего командного состава Минобороны РФ. Военнослужащий был своевременно доставлен в медучреждение, благодаря чему остался жив.

Задержанный на видео допроса рассказал, что его отправили в Россию «с заданием убить российского генерала». По его словам, он приехал в Россию транзитом через Эстонию. После совершения убийства он должен был вернуться в Молдавию, но был задержан при попытке выехать из России.

По информации ФСБ, задержанный был завербован сотрудником украинских спецслужбой в соцсетях в 2025 году. В марте 2026 года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. Связь с кураторами фигурант держал через мессенджер Telegram. Получив данные о личности военнослужащего, адресе его проживания, местонахождении тайника с пистолетом ПМ, а также инструкции по совершению преступления, он прибыл в Саратов. Там молдаванин купил маскировку, после чего, выследив жертву, попытался убить офицера.

Следственный комитет России возбудил в отношении Кочу уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «б, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

На допросе Кочу дал подробные показания обо всех обстоятельствах покушения и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте, сообщили в СК РФ. Следствие готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube