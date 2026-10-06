Число погибших в результате атаки дронов на Подмосковье выросло до двух

В Московской области спасатели обнаружили погибшего под завалами разрушенного в результате атаки беспилотника дома. Таким образом, число жертв ночного удара выросло до двух. Пострадали в общей сложности девять мирных жителей.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, тело 71-летнего мужчины обнаружили при разборе завалов в Барыбино (Домодедово). Ранее сообщалось о погибшем в поселке Радумля Солнечногорского округа, а также шести пострадавших в Покровском, Истре и деревне Ляхово Домодедовского округа.

«Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в «Макс».

Кроме того, в семи муниципалитетах повреждены 47 частных домов – в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Также повреждены окна расположенной рядом котельной.

«В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили», – добавил Воробьев.

На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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