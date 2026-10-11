Над Россией за ночь сбили 479 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 479 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Сочи в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на территории аэропорта. Возгорание в одном из административных зданий быстро потушили, пострадавших нет.

По последним данным Росавиации, в аэропорту Сочи сняты ограничения на полеты, введенные около полуночти из-за атаки дронов, однако авиагавань остается закрыта на прием и выпуск самолетов по техниеских причинам. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержаны на прилет и вылет около 100 рейсов.

Во Владимире из-за атаки дронов ВСУ остановлена работа центра обработки данных «Яндекса».

В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена вышка связи в Милославском округе, сообщил губернатор Павел Малков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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