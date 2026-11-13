ПВО отразила ночную атаку почти 1200 БПЛА: есть погибшие и раненые, повреждены предприятия и дома

В Волгограде в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на южную промышленную зону погибли четыре человека, еще двое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Все погибшие и пострадавшие – сотрудники промзоны.

В рабочем поселке Светлый Яр под Волгоградом повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и молодежном центре, добавил глава региона. В поселке обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные службы. Губернатор поручил властям муниципалитета провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Ранее Бочаров сообщал об отражении массированной атаки БПЛА на Волгоградскую область минувшей ночью. Из-за падения обломков БПЛА произошли локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории, отмечал он.

По данным Минобороны, за ночь подразделения ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 1198 беспилотников ВСУ самолетного типа. Атаке подверглись 16 регионов. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крым и над акваторией Черного моря. ВСУ предприняли массированную атаку на российские регионы после встречи Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая прошла накануне в Кремле. Переговоры по украинскому урегулированию продолжались около 2,5 часов.

В Ростовской области в результате атаки дронов пострадал один человек, повреждены 10 многоквартирных и частных домов. Вспыхнули пожары на предприятии и в складском помещении, их уже потушили.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 12 ноября в сторону столичного региона летело 467 вражеских беспилотников, 144 из них сбили на подлете к столице.

Над Калужской областью с вечера уничтожили 133 БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отчитался губернатор Владислав Шапша.

В небе над Воронежской областью, по данным властей региона, ликвидировали 32 беспилотника, в одном из районов упавшие обломки повредили хозпостройка и автомобиль. Никто не пострадал.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube