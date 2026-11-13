Джип взорван на юге Москвы – пострадал экс-пресс-секретарь бывшего премьера Украины Азарова

На юге Москвы в районе Чертаново подорван автомобиль Toyota Fortuner. Инцидент произошел на улице Кировградской. Рядом с внедорожником обнаружили пострадавшего водителя, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, сообщило столичное управление Следственного комитета РФ. На место происшествия выехала следственная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным каналов Mash и SHOT, за рулем автомобиля находился журналист-международник, политолог, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова 72-летний Сергей Заворотный. Он получил осколочные ранения груди, спины и ног. Несмотря на тяжелые ранения, он сам выбрался из искореженного автомобиля. Очевидцы вызвали скорую помощь. Сейчас Заворотный находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, под водительским сиденьем было заложено самодельное взрывное устройство, пишет SHOT. Бомба сработала через несколько минут после выезда иномарки со двора жилого дома на Кировоградской улице. Взрывное устройство могли привести в действие дистанционно.

Сергей Заворотный до 2004 года работал в Госдуме РФ, позже был пресс-секретарем премьер министра Украины Николая Азарова, пишет Mash. Сейчас он возглавляет центр информационных технологий Приморского ГАТУ.

Напомним, 12 ноября при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга погиб военнослужащий. По факту убийства военного возбуждено уголовное дело.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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