До 11 выросло число пострадавших от атаки БПЛА на Курск

Число пострадавших в результате утренней атаки БПЛА на Курск увеличилось до 11, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Ранее стало известно о девяти пострадавших, среди которых 12-летний ребенок.

«В клинике получили ранения три женщины, еще две – в частном секторе. К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные», – написал глава региона в «Максе».

Ранее Хинштейн сообщил, что в частной клинике осколочные ранения получили две посетительницы.

Губернатор добавил, что оценка ущерба в городе продолжается, серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Хинштейн заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Оценка ущерба в Курске продолжается, добавил Хинштейн, отметив, что «гражданская инфраструктура серьезно пострадала».

Курск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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