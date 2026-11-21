Подразделения ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Отмечается, что воздушные цели были сбиты с 20:00 пятницы до 8:00 субботы.

По последним данным, в небе над Ленинградской областью с ночи перехватили 154 вражеских дрона. Губернатор региона Александр Дрозденко в 8:36 сообщил об уничтожении еще 61 БПЛА. По его словам, «боевая работа продолжается». Ранее Дрозденко информировал о сбитии 93 беспилотников.

Масштабную атаку БПЛА ночью отразили и в Смоленской области. По информации губернатора региона Василия Анохина, над регионом сбито 54 дронов. Пострадавших и последствий на земле нет.

В Брянской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Егор Ковальчук в субботу утром. В деревне Подлесные Новоселки Севского района дрон-камикадзе ударил по автомобилю. 44-летний водитель получил ранения и был госпитализирован. В селе Воронок Стародубского района беспилотник атаковал ехавшего на мопеде 21-летнего местного жителя. Молодой человек доставлен в больницу.

Аэропорт Пскова на фоне беспилотной атаки приостановил работу с четырех часов ночи. Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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