Подразделения противоздушной обороны за прошедшую ночь подавили и сбили 305 украинских беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные цели уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.

Основной удар пришелся на Самарскую область, где, по данным местных властей, было перехвачено более 145 вражеских дронов. Губернатор региона Вячеслав Федорищев ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, есть повреждения на земле. Отдельные территории остались без света, часть школ сегодня будут работать по измененному графику, уточнял глава региона.

В Новокуйбышевске Самарской области из-за атаки БПЛА произошел сбой на высоковольтных линиях – электричество пропало в 70 многоквартирных домах, четырех школах, двух детсадах и одном медучреждении. Об этом сообщила глава городского округа Виктория Каткова в «Максе». Медицинское учреждение уже подключено к резервным источникам, на остальных объектах устанавливают генераторы, уточнила она. Ремонтные работы продолжаются.

В Ростовской области отразили атаку более 50 БПЛА – дроны уничтожены в Таганроге и семи районах области, отчитался губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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