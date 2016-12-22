Ученые доказали: цивилизация роботов сумеет захватить Солнечную систему

Публикации за 22.12.16

Всю Солнечную систему, в том числе и спутник Земли – Луну – могут колонизировать роботы. Сценарий создания «робоцивилизации» представили эксперты Космического центра Кеннеди НАСА.

Исследователи смоделировали ситуацию, которая показала, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно за 20 лет доставить на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки. Она будет представлять собой управляемую с Земли колонию роботов. Затем ресурсы Луны и астероидов позволят колонии перейти к автономному существованию, пишет Лента.Ру.

Благодаря доступу к практически неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии популяция роботов начнет бурно развиваться – в геометрической прогрессии. Спустя всего несколько десятилетий, без привлечения дополнительных инвестиций, объем промышленного производства на Луне превзойдет индустриальный потенциал США в миллионы раз.

В апреле 2016 года астрофизик Филип Любин из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) опубликовал препринт под названием «Дорожная карта межзвездного полета». В статье ученый описывает программу, позволяющую при современных технологических возможностях отправить автоматическую станцию к альфе Центавра.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 22.12.16

Узбекистан может стать основным поставщиком овощей и фруктов для России. / 25 лет СНГ: бракоразводный процесс СССР и новые поводы для объединения. / Три страны бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Они требуют дисквалифицировать 31 российского спортсмена. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»