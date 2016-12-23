У въезжающих в США стали проверять аккаунты в соцсетях / Таможенники ищут у европейцев симпатии к террористам

Публикации за 23.12.16

В США придумали ответ на исламизацию Европы. Одним из условий для въезда иностранцев на территорию США стало заполнение анкеты об активности в соцсетях с указанием ников на различных площадках. Так таможенная служба хочет отсеивать тех, кто симпатизирует исламистам. Нововведение огорчило европейцев, особенно граждан ЕС, так как касается только жителей стран, что могут посещать США без виз.

С 20 декабря таможенная и пограничная служба США (Customs and Border Protection, CBP) проверяет активность в соцсетях у тех, кто хочет посетить страну без оформления визы. В форме электронной системы авторизации путешествий (ESTA) появилось выпадающее меню со списком популярных интернет-площадок и поле для внесения имени пользователя., сообщает Politico.

Нововведение касается только граждан из трех десятков стран, у которых есть соглашение с американским правительством о безвизовом режиме. Это практически все страны ЕС, Швейцария, Чили, Австралия, Южная Корея, Тайвань, Япония итд.

Дополнительная проверка сетевой активности туристов и бизнесменов обосновывается интересами национальной безопасности: так пограничная служба хочет выявлять визитеров, что могут потенциально могут угрожать американцам и институтам власти. Отметим, что этот шаг – логичное продолжение введенного в начале года запрета на безвизовый въезд в США европейцам, известным своей поддержкой исламистов. А также тем, кто посещал или имеет двойное гражданство Ирака, Сирии, Ирана, Судана и других подобных стран. В январе 2016 года первой с такими ограничениями столкнулась журналистка BBC Ране Рахимпур, обладательница двойного (британско-иранского) гражданства. Ограничения были введены после террористических нападений в Париже и Сан-Бернардино.

В истории с новыми запретами характерно, что инициатива американских пограничников была представлена законопроектом еще в июне и столкнулась с жесткой критикой общественных организаций (в том числе влиятельной ACLU) и IT-корпораций, включая Google и Facebook. Но таможенники проигнорировали все возражения, что в декабре вызвало, как пишет Politico, ярость в адрес администрации Барака Обамы.

Представители общественных организаций отмечают, что указывать данные об интернет-активности формально необязательно, но на деле практически все путешественники предпочитают заполнить новые пункты в форме ESTA, чтобы не отвечать на дополнительные вопросы офицеров CBP: «Тех офицеров, которые наделены правом решать, какие из ваших шуток действительно смешные, а какие угрожают национальной безопасности».

Основные претензии критиков нововведения касаются даже не столько очередного вторжения в частную жизнь тех, кто не является гражданами США, сколько опасениями о сохранении конфиденциальности собранных таможенниками сведений. «Сбор, использование и распространение информации между государственными агентствами практически никак не регулируется», заявил представитель ACLU Майкл У. Маклеод-Болл.

Представитель «Интернет ассоциации» (объединяет Google, Facebook, Twitter и другие компании), заявил, что нововведение таможенников- технический волюнтаризм. В объединении американских интернет-гигантов опасаются, что другие страны могут последовать примеру американцев. В том числе в отношении самих американцев.

Вашингтон, Алексей Усов

Вашингтон. Другие новости 23.12.16

Вероятного берлинского террориста застрелили в Милане. Тунисец Амри открыл огонь по полицейским. / В Новой Гвинее создали 100% эффективную вакцину от Эболы. / Иран заинтересовался строительством железной дороги в Китай. Новая ветка должна пролечь по территории Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»