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Публикации за 03.01.17

В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт

В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт

В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт: мужчина пытался получить финансирование от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38-летний беженец из Сирии живет в Германии с 2014 года. В декабре он позвонил по телефону одному из контактных лиц террористов и попросил 180 тысяч евро, чтобы купить взрывчатку и грузовик. На заминированном автомобиле мужчина собирался въехать в большое скопление людей.

Задержанный подготовку теракта отрицает, утверждая, что просил оказать финансовую помощь его семье, сообщает «Рейтер» со ссылкой на прокуратуру западногерманского города Саарбрюккен.

Напомним, вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный металлом, ворвался на рождественскую ярмарку в центральной части западного Берлина. В этот момент на площади были тысячи посетителей. Фура с польскими номерами пронеслась по рынку несколько десятков метров, круша палатки и давя людей. 12 человек погибли, еще 48 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 03.01.17

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