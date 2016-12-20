Теракт в Берлине: 12 человек погибли

В Берлине произошел теракт.
Примерно в 20 часов по местному времени тягач с прицепом, груженный металлом, ворвался на рождественскую ярмарку в центральной части западного Берлина. Рынок, расположенный недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма на Брайтшайдплатц, является одним из самых популярных в немецкой столице. Ежегодно его посещают до миллиона человек. Вчера вечером на площади были тысячи посетителей, сообщает Deutsche Welle.
Фура с польскими номерами пронеслась по рынку несколько десятков метров, круша палатки и давя людей. 12 человек погибли, еще 48 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По сообщению полиции, за рулем грузовика находился пакистанец или афганец, прибывший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. В кабине находился еще один человек – его нашли застреленным.
Компания, которой принадлежит фура, заявила о непричастности к происшествию и о пропаже водителя автомобиля.
«Многое указывает на то, что произошедшее – это теракт», – заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.
Ответственность за бойню взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Берлин, Игорь Юров
Берлин. Другие новости 19.12.16
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