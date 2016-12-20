Теракт в Берлине: 12 человек погибли

Публикации за 20.12.16

В Берлине произошел теракт.

Примерно в 20 часов по местному времени тягач с прицепом, груженный металлом, ворвался на рождественскую ярмарку в центральной части западного Берлина. Рынок, расположенный недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма на Брайтшайдплатц, является одним из самых популярных в немецкой столице. Ежегодно его посещают до миллиона человек. Вчера вечером на площади были тысячи посетителей, сообщает Deutsche Welle.

Фура с польскими номерами пронеслась по рынку несколько десятков метров, круша палатки и давя людей. 12 человек погибли, еще 48 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По сообщению полиции, за рулем грузовика находился пакистанец или афганец, прибывший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. В кабине находился еще один человек – его нашли застреленным.

Компания, которой принадлежит фура, заявила о непричастности к происшествию и о пропаже водителя автомобиля.

«Многое указывает на то, что произошедшее – это теракт», – заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Ответственность за бойню взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 19.12.16

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