NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 20.12.16

Теракт в Берлине: 12 человек погибли

Теракт в Берлине: 12 человек погибли

В Берлине произошел теракт.

Примерно в 20 часов по местному времени тягач с прицепом, груженный металлом, ворвался на рождественскую ярмарку в центральной части западного Берлина. Рынок, расположенный недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма на Брайтшайдплатц, является одним из самых популярных в немецкой столице. Ежегодно его посещают до миллиона человек. Вчера вечером на площади были тысячи посетителей, сообщает Deutsche Welle.

Фура с польскими номерами пронеслась по рынку несколько десятков метров, круша палатки и давя людей. 12 человек погибли, еще 48 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По сообщению полиции, за рулем грузовика находился пакистанец или афганец, прибывший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. В кабине находился еще один человек – его нашли застреленным.

Компания, которой принадлежит фура, заявила о непричастности к происшествию и о пропаже водителя автомобиля.

«Многое указывает на то, что произошедшее – это теракт», – заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Ответственность за бойню взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 19.12.16

Посол России в Турции Андрей Карлов умер в больнице. Москва расценивает убийство как теракт. / Добро пожаловать в Турцию: в Анкаре совершено нападение на российского посла. / СРОЧНО: В Турции тяжело ранили российского посла. Сообщается даже о его гибели.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter