В МВД Германии пока отказываются считать трагедию в Берлине терактом / Фура въехала в толпу на ярмарке умышленно, полагает берлинская полиция

Публикации за 20.12.16

Берлинская полиция полагает, что наезд фуры на толпу людей на рождественской ярмарке был совершен намеренно. Об этом правоохранители сообщили в своем твиттере. В полиции заявили о «предполагаемой террористической атаке». Однако глава МВД Германии Томас де Мезьер пока отказался квалифицировать произошедшее таким образом.

В результате наезда грузовика на посетителей рождественского рынка на Брайтшайдплац в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек и 48 пострадали, у некоторых зафиксированы тяжелые травмы. Инцидент произошел около 8 часов вечера. Грузовик проехал около 80 метров по территории ярмарки, врезавшись в толпу на скорости 60-80 кмч. Владелец польской компании грузовых перевозок, которой принадлежала фура, сообщил, что за несколько часов до трагедии была потеряна связь с водителем. Его судьба остается неизвестно. Возможно, именно его тело было обнаружено на пассажирском сиденье в грузовике.

В момент инцидента в кабине фуры находилось два человека. Один из них был найден мертвым. Полицейские установили, что это был гражданин Польши. Пока не ясно, был мужчина убит во время совершения нападения на людей на ярмарке или при захвате грузовика. Водитель выскочил из фуры, но скрыться ему не удалось. Он был пойман в 2 км от места трагедии. Речь идет о пакистанце или афганце, въехавшем в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. Как сообщает газета Tagesspiegel, мужчина раньше попадал в поле зрения полиции в связи с мелкими правонарушениями, но в связях с исламскими экстремистами его не подозревали. Результаты допроса задержанного полиция не разглашает.

Добавим, что на улицы германской столицы сегодня выведены дополнительные силы безопасности, но полиция просит горожан по возможности поменьше посещать публичные места.

Фото Рейтер.

Берлин, Светлана Петрова

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