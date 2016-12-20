Берлинский террорист на свободе: полиция задержала не того мигранта

Публикации за 20.12.16

Берлинский террорист, напавший на угнанной фуре на рождественскую ярмарку, вооружен и на свободе. Полиция задержала непричастного к теракту мигранта, сообщает Die Welt. Показательна и реакция германских политиков на попытки исламистов сорвать празднование Рождества: «зеленые» предложили запретить дизельную технику, а министр юстиции ФРГ внесла законопроект об уголовном наказании за «неправильные» новости.

В полиции Берлина внезапно признались, что террорист все еще на свободе, а пакистанец, которого сегодня задержали, не является исполнителем теракта. Мы задержали не того мужчину. В связи с этим у нас новое положение вещей. Настоящий преступник вооружен и находится на свободе, может вновь причинить вред» – приводит Die Welt объявление полицейских (приводится по публикации BFM.ru).

Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер осторожно заметил, что задержанный пакистанец Навид отказывается признать вину. Он заявил, что арестованный не был подозреваемым в терроризме и в его досье нет упоминаний о его связи с исламскими террористическими организациями.

Напомним, накануне вечером в центре Берлина фура Scania польской службы грузоперевозок съехала с трассы и на полной скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки. Автомобиль проехал в гуще людей 50-80 метров. Девять человек погибли на месте, еще трое умерли вскоре в реанимации. Ранено было 48 человек, из них 18 находятся в критическом состоянии.

Правоохранители выяснили, что что машина была угнана: в салоне был обнаружен труп настоящего водителя. Террорист, захвативший грузовик, скрылся, воспользовавшись паникой.

Полиция почти сразу задержала мужчину, которого сочли исполнителем теракта. На него указал прохожий, который увидел убегавшего от места трагедии мигранта. Первоначальный подозреваемый был двадцатитрехлетним пакистанцем, которого ранее не раз задерживала полиция за мелкие уголовные преступления. Несмотря на это он не был депортирован и жил в общежитии для беженцев, оборудованном в бывшем берлинском аэропорту Темпельхоф.

За сутки в берлинской полиции выяснили, что задержанный не был исполнителем теракта. И объявили, что настоящий виновник все еще на свободе и вооружен: поляк-водитель фуры был убит террористом из огнестрельного оружия.

Характерна реакция германских властей на очередную попытку исламистов сорвать или омрачить празднование Рождества. В берлинской полиции почти сразу объявили нападение на ярмарку терактом, но министры и канцлер Меркель решились официально признать это только почти через сутки. Немецкие «зеленые» сразу после теракта обвинили в нападении технику, предложив запретить дизельный транспорт. А министр юстиции ФРГ представила законопроект об ужесточении цензуры. Немецкий Минюст предложил уголовное наказание за публикацию «неправильных» новостей – со сроками до пяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе в немецком городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) двенадцатилетний араб дважды пытался взорвать бомбу на рождественской ярмарке. Причем полиция обнаружила его лишь при второй попытке, когда он оставил под елочкой рюкзак с не сработавшей бомбой. В первый раз подросток унес рюкзак с собой, потому не был обнаружен. В Бельгии были задержаны 10 подростков (арабов и негров), которые пытались совершить теракты на рождественских базарах. Среди них были и девочки. Все они были рекрутированы взрослыми террористами.

Берлин, Алексей Усов

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