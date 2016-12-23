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Публикации за 23.12.16

Вероятного берлинского террориста застрелили в Милане / Тунисец Амри открыл огонь по полицейским

Вероятного берлинского террориста застрелили в Милане Тунисец Амри открыл огонь по полицейским

Уроженец Туниса Анис Амри, которого подозревали в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, был убит в ходе перестрелки с полицейскими в Милане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

В Министерстве внутренних дел Италии также сообщили, что данному факту будет посвящена экстренная пресс-конференция с участием главы ведомства Марко Миннити.

Напомним, вечером 19 декабря в центре Берлина фура Scania польской службы грузоперевозок съехала с трассы и на полной скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки. Автомобиль проехал в гуще людей 50-80 метров. Девять человек погибли на месте, еще трое умерли вскоре в реанимации. Еще полсотни людей получили ранения.

Правоохранители выяснили, что машина была угнана: в салоне был обнаружен труп настоящего водителя. Террорист, захвативший грузовик, скрылся, воспользовавшись паникой. Полиция почти сразу задержала мужчину, которого сочли исполнителем теракта, но вскоре выяснила, что поймала не того.

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Берлин – Милан. Другие новости 23.12.16

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