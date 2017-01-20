В центре Мельбурна мужчина на машине умышленно давил пешеходов (ФОТО, ВИДЕО) / Погибли три человека, более 20 ранены

Публикации за 20.01.17

Сегодня, 20 января, в австралийском Мельбурне автомобиль на большой скорости выехал на тротуар, на котором находилась группа пешеходов. В результате три человека погибли, и, по меньшей мере, 20 пострадали. Как пишет газета The Guardian, среди раненых – четыре ребенка.

Фото: Reuters

Автомобиль выехал на тротуар одного из оживленных перекрестков города в час-пик, в 14:00 по местному времени, когда там было много пешеходов. По словам очевидцев, на улице началась паника, люди старались спрятаться в магазинах. Также отмечается, что были слышны хлопки, похожие на выстрелы, а наезд был совершен умышленно, так как водитель не пытался остановить машину, врезавшись в толпу, а, напротив, давил на «газ».

Водитель арестован, полиция выясняет мотивы его поступка. Стражи порядка просят жителей и гостей города по возможности обходить место происшествия стороной. В телерепортажах с места события показана сильно помятая красная легковая автомашина с открытыми передними дверьми и разбитым лобовым стеклом. Район происшествия оцеплен вооруженными полицейскими.

По словам представителя местной полиции, который привел предварительные данные, наезд действительно был совершен умышленно, но это не является актом терроризма, передает «Интерфакс». «Могу подтвердить, что это происшествие связано с ранее имевшим место нападением с ножом на юге города. Нападавший находится в полиции. Никаких новых угроз в настоящий момент нет», – сказал полицейский.

Напомним, первый крупный теракт с использование автотранспорта был совершен вечером 14 июля в Ницце. Террорист на грузовике протаранил толпу на Английской набережной во время празднования Дня взятия Бастилии. Атака произошла, когда десятки тысяч людей смотрели праздничный салют. Грузовик на большой скорости врезался в плотную толпу на набережной и пронесся 2 километра, сметая всех на своем пути. В результате теракта погибли 84 человека, 202 человека получили ранения.

Французский президент Франсуа Олланд назвал случившееся «подготовленным террористическим актом». Террорист был ликвидирован полицией. Им оказался 31-летний гражданин Франции тунисского происхождения Мохамед Бухлель. Террорист ранее привлекался к ответственности за насилие, но данных о его связи с радикальными исламистскими группировками у полиции не было. Позже террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт.

Затем аналогичные теракты произошли в Берлине и Иерусалиме. Так, вечером 19 декабря в центре Берлина фура Scania съехала с трассы и на полной скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки. Автомобиль проехал в гуще людей 50-80 метров. Девять человек погибли на месте, еще трое умерли вскоре в реанимации. Еще полсотни людей получили ранения. Террористом оказался уроженец Туниса Анис Амри. Он сбежал, но позже, в декабре, был ликвидирован в перестрелке с полицией Милана.

Теракт в Израиле произошел в начале января. Террорист на грузовике въехал в пешеходов в районе Старого города в Иерусалиме. На месте погибли четыре прохожих, ранения получили более 15 человек. Полиция на месте ликвидировала террориста. Известно, что за рулем грузовика был палестинец. Грузовик съехал с дороги и врезался в людей, вышедших из автобуса.

Отметим также, что сейчас в Мельбурне проходит популярный международный теннисный турнир «Большого шлема». Посмотреть на соревнования приехало большое число туристов из разных уголков мира. Полиция сообщила, что инцидент на проведение турнира не повлиял, он продолжается в нормальном режиме.

Мельбурн, Иван Гридин

Мельбурн. Другие новости 19.01.17

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