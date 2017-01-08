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Публикации за 08.01.17

Теракт в Израиле: грузовик протаранил гуляющих в Иерусалиме

Теракт в Израиле: грузовик протаранил гуляющих в Иерусалиме

В Израиле совершен теракт, жертвой которого стали как минимум три человека. Террорист на грузовике въехал в гуляющих пешеходов в районе Старого города в Иерусалиме. Как сообщает Reuters, на месте погибли трое прохожих, ранения получили более десяти человек. Полиция на месте ликвидировала террориста. Известно, что за рулем грузовика был палестинец.

По данным Haaretz, погибших – четверо, раненых – не менее 15-ти. Грузовик съехал с дороги и врезался в людей, вышедших из автобуса.

Как сообщает РБК, в полиции квалифицировали произошедшее как теракт и подтвердили, что водитель был «нейтрализован». Инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Иерусалим, Полина Николаева

Иерусалим. Другие новости 08.01.17

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