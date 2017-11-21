В Германии скрутили готовивших теракт на Рождество сирийцев

Спецслужбы Германии задержали на территории страны выходцев из Сирии, которые, по их мнению, готовили террористические акты. Участники запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство», готовили теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен, сообщает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk со ссылкой на источники в спецслужбах.

Ранее генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне распространила информацию о задержании шестерых сирийцев в возрасте от 20 до 28 лет. Они были задержаны в ходе спецоперации, которая проходила одновременно в четырех федеральных землях Германии. Иностранцев подозревают в членстве в ИГ (запрещена в РФ) и подготовке террористического акта в ФРГ. По данным надзорного ведомства, злоумышленники занимались подготовкой теракта с использованием оружия или взрывчатки.

По имеющейся информации, террористам не удалось до конца спланировать злодеяние. Власти пока официально не подтвердили сведения о том, что теракт планировалось совершить именно на рождественской ярмарке в Эссене. Антитеррористическая операция состоялась утром во вторник. В ней принимали участие около 500 сотрудников полиции. Всего обыски прошли в восьми квартирах в федеральных землях Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Весталия и Саксония. Полиция изъяла мобильные телефоны, ноутбуки и другие материалы.

По данным Hessischer Rundfunk, четверо подозреваемых прибыли в Германию и подали заявку на получение статуса беженцев еще в сентябре 2014 года. Двое других – в августе и сентябре 2015 года. Как пишет газеты Welt, подозреваемые участвовали в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ (запрещена в РФ). Прокуратура пока не подтвердила эту информацию.

Как напоминает РИА «Новости», вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был ликвидирован в Милане в перестрелке с полицией.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 21.11.17

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