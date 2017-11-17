США предупредили об угрозе терактов в Европе на Новый год

Госдепартамент США обратился с предупреждением к американцам, планирующим посетить Европу в новогодние праздники. Ведомство сообщило о повышенном риске террористических атак. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепа.

Госдепартамент обратил внимание на крупные теракты, совершенные во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии. Также власти США напомнили об атаках на рождественской ярмарке в Берлине и в ночном клубе Стамбула. Нападение на развлекательное заведение было совершено в новогоднюю ночь. Террорист открыл огонь из автомата по гостям ночного клуба. Жертвами теракта стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших оказалась гражданка России.

Несмотря на усиление борьбы с терроризмом в Европе, у Госдепа остаются опасения по поводу возможных нападений в будущем, подчеркивается в сообщении. Объектами атак могут стать туристические зоны, общественный транспорт, рынки, торговые центы, отели, заведения общепита, клубы, транспортные объекты, указали в ведомстве.

Госдеп призвал граждан США быть бдительными во время праздничных мероприятий и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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