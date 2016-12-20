Стрельба в Германии: погиб один человек, еще 2 ранены (ФОТО)

Публикации за 20.12.16

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в немецком городе Висбаден, в результате которой погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в округе Бибрих в одном из магазинов. Стрелку удалось сбежать с места преступления. Ведется розыск нападавшего, которому предположительно от 20 до 30 лет. В поисковой операции задействован вертолет.

Полицейские проводят расследование и пока не сообщают о мотивах преступника. Немецкие СМИ предполагают, что случившееся могло быть попыткой ограбления.

Позднее правоохранители объяснили стрельбу в Висбадене нападением на магазин с целью ограбления. Жертвой преступления стала владелица магазина, передает издание Berliner Moergenpost со ссылкой на полицию. Тяжелые ранения получили муж и племянник женщины. Они доставлены в больницу.

Накануне вечером в Берлине неизвестный протаранил на фуре толпу на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти Германии назвали случившееся терактом.

Фото DPA.

Берлин, Светлана Петрова

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