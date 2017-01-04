Минобороны РФ ответило ЦРУ на обвинения в тактике «выжженной земли» в Сирии

Публикации за 04.01.17

Обвинения главы ЦРУ Джона Бреннана в том, что Россия использовала в Сирии тактику «выжженной земли» – не более чем попытка «подстелить соломки на будущее». Так оценили заявления Бреннана в Минобороны РФ.

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что «международная коалиция» во главе с США с 2012 года «методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения».

«Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России», – подчеркнул Конашенков.

Ранее сегодня Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии в том числе тактику «выжженной земли» и что «США ни в одном военном конфликте никогда бы не стали делать, то, что делает Россия».

Москва, Полина Николаева

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