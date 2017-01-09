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Публикации за 09.01.17

60% бельгийцев не хотят жить в одной стране с мусульманами / Остальные – уже мусульмане

60% бельгийцев не хотят жить в одной стране с мусульманами Остальные – уже мусульмане

Население Бельгии разочаровало СМИ столицы ЕС, социологов и общественных деятелей. 60% бельгийцев объявили, что не хотят жить в одной стране с мусульманами. Остальные 40% сторонников совместного проживания оказались либо мусульманами, либо теми, кто зарабатывает на кросскультурной политике или поддерживает ее.

Опрос бельгийцев проводился в начале 2017-конце 2016 годов социологами института Survey&Action и фонда Ceci n'est pas une crise. Выводы исследователей были опубликованы в газете Soir под заголовком «Горькая констатация: масштабное исследование «Noir, Jaune, Blues 2017».

Около 60% бельгийцев указали ислам главной угрозой для общества и европейского образа жизни, приводит РИАН информацию брюссельских СМИ. 77% респондентов признались ,что больше не чувствуют себя в Бельгии как дома. Остальные респонденты показали, почему большинство испытывает дискомфорт в родной стране. Они оказались мигрантами-мусульманами и новообращенными европейцами, которые заявляют, что каноны ислама имеют для них приоритет перед бельгийскими законами.

При этом мусульмане-мигранты и те из них, кто уже давно получил бельгийское гражданство, жалуются на белое большинство: 7 из 10 бельгийскоподданных мусульман недовольны тем, что к ним относятся как к иностранцам, несмотря на наличие местного гражданства.

Среднестатистический бельгиец считает, что доля мусульманского населения в королевстве составляет до трети от всего населения в 11 миллионов человек. По официальным данным мусульман в Бельгии 8,5%. Правда, учитываются только те, кто получил гражданство. Кроме того, даже эта цифра в полтора раза превышает выявленный социологами порог в 5% населения, при котором организованная группа мигрантов начинает серьезно влиять на жизнь большинства.

Исследования отношений коренных бельгийцев и пришлых мусульман проводятся социологами института «Survey&Action» регулярно. В прошлый раз общественные настроения изучались весной 2016 года, после теракта в брюссельском аэропорту.

Тогда исследователи выявили, что 36% коренного населения считает всех мусульман в Бельгии соучастниками террористов. И почти столько же (31%) объявили, что мусульмане тоже являются жертвами. А сами мигранты в Бельгии жаловались на местных: каждый второй участник исследования заявлял, что боится посещать публичные места из-за исламофобии европейцев.

Брюссель, Алексей Усов

Брюссель. Другие новости 09.01.17

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