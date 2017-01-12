Ой, всё: в США отменяют реформу здравоохранения Обамы

Публикации за 12.01.17

Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы (Obamacare). При голосовании сенаторы разделились почти поровну: 51 голос за отмену, 48 – против, сообщает Рейтер. Теперь Сенат поручит профильным комитетам начать разработку закона по отмене Obamacare. Бюджетные меры для отмены нормативной базы Obamacare начнут принимать не ранее февраля.

Один из сенаторов-республиканцев Митча Макконнел заявил, что власти «должны действовать быстро, чтобы облегчить ситуацию для американцев».

Реформа здравоохранения, получившая неформальное название Obamacare, – одно из главных свершений Барака Обамы на посту президента США, напоминает РИА Новости. Реформа здравоохранения была одним из основных пунктов предвыборной программы Обамы. Но закон о реформе был принят лишь в 2010 году и только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

В обществе Obamacare получила противоречивые оценки. Согласно опросам, половина американцев считают, что реформу нужно отменить. При этом около 20 млн человек впервые оказались застрахованы благодаря этой программе.

В своей прощальной речи Обама подчеркнул, что программа эффективна. Однако пообещал, что если кто-то сможет предложить лучший план реформы в сфере здравоохранения, он его поддержит. Избранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании и после победы на выборах неоднократно заявлял о необходимости замены Obamacare из-за её неэффективности и высокой цены для потребителей.

Вашингтон, Зоя Березина

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