Трамп отменит большую часть указов Обамы / Наследие уходящего президента США сравнили с надувной куклой

Публикации за 26.12.16

Команда избранного президента США Дональда Трампа считает, что большинство указов, принятых Бараком Обамой, будут отменены, как только Трамп вступит в должность. Об это рассказала соратник республиканца, бывший спикер американского Конгресса Ньют Гингрич.

По его словам, миллиардер намерен отменить 60-70% указов, подписанных действующим главой государства Бараком Обамой. Вероятно, для этого потребуется целая команда лучших американских юристов. При этом Гингрич считает, что Трамп может прекратить действие даже тех указов, которые не подлежат пересмотру.

Республиканец сравнил наследие уходящего президента с «надувной куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается». Политику Обамы Гингрич охарактеризовал как «отчаянное исступление».

Он упомянул реформу в сфере здравоохранения, которая вызвала бурную критику среди республиканцев. Гингрич считает, что Обаме при принятии столь важных решений стоило заручиться поддержкой обеих ведущих партий страны, тогда результаты его работы были бы более долгими и прочными.

Тем не менее, Дональд Трамп, по мнению Гингрича, может еще удивить республиканцев, в частности, он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии. Такой шаг поможет избранному американскому лидеру добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате.

Напомним, представитель республиканцев одержал победу на выборах президента США 8 ноября. Затем 19 декабря коллегия выборщиков отдала за Трампа свыше 270 голосов. Официальное вступление миллиардера в должность состоится 20 января 2017 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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