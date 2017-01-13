Собака Обамы укусила за лицо 18-летнюю подругу семьи (ФОТО) / Девушке наложили швы

Публикации за 13.01.17

Собака президента США Барака Обамы породы португальская водяная по кличке Санни укусила за лицо 18-летнюю девушку, друга четы Обама. Врачу пришлось наложить швы, сообщает TMZ.

Фото: TMZ

По данным издания, инцидент произошел еще в минувший понедельник, когда девушка находилась в гостях в Белом Доме. Девушка подошла к собаке, намереваясь погладить ее и поцеловать. Животное в ответ укусила тинейджера за лицо, чуть ниже правого глаза. В сообщении отмечается, что семейный врач Ронни Джексон после осмотра пришел к выводу, что девушке необходимо наложить швы на рану.

Фото: TMZ

У покидающего Белый Дом Барака Обамы имеются две португальские водяные собаки – четырехлетняя Санни и восьмилетняя Бо. Белый дом отказался давать комментарии по поводу данного инцидента.

Вашингтон, Иван Гридин

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