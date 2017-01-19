Американское СМИ: на поддержку Трампа пошли российские пенсии / Или выручка от махинаций хакеров

Публикации за 19.01.17

Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно с пятью другими ведомствами на протяжении уже нескольких месяцев находятся в поисках возможных путей отправки российскими властями средств на поддержку предвыборной кампании республиканца, ныне избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационная служба McClatchy.

По данным источников службы, помимо ФБР, в расследовании задействованы Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), Министерства юстиции и финансов, а также аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера.

По мнению спецагентов, косвенным источником финансирования избирательной кампании Трампа могли стать выплаты пенсий россиянам, постоянно проживающим на территории США. Еще одна версия – действия хакеров. Впрочем, McClatchy не уточняет, добились ли каких-то результатов в своих поисках американские спецслужбы.

Ранее по этому поводу высказывались министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. В частности, Лавров назвал клеветническими утверждения о вмешательстве России в выборы в США, а Песков охарактеризовал непрекращающиеся обвинения России в хакерских атаках как истерику.

«Я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью. Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой, непрофессиональной информацией. Больше нам просто нечего добавить по этой теме», – заявил Песков.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.01.17

Америка идёт лесом, Крым – наш, вопрос закрыт – Аксёнов ответил Тиллерсону. / В горах Италии лавина накрыла отель. В здании заблокированы не менее 20 человек. / В Испании задержали российского программиста из Таганрога. ФБР и Интерпол подозревают мужчину в кибератаках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»