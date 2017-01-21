Дональд Трамп вступил в должность президента США на фоне массовых беспорядков

Публикации за 21.01.17

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. На церемонии инаугурации он вновь пообещал сделать Америку «великой», однако в самих Штатах ему поверили не все: акции протеста против него в Вашингтоне переросли в беспорядки, в результате которых были задержаны более 200 демонстрантов и шестеро полицейских получили ранения.

Накануне в Вашингтоне Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Тысячи его сторонников, прибывших со всех концов страны, выстроились в длинную линию вдоль всего пути следования кортежа по городским улицам, чтобы выразить поддержку новому президенту, передает «Русская служба Би-Би-Си».

После вступления в должность Трамп в своей речи раскритиковал «печальное истощение» вооруженных сил США и траты «триллионов долларов» за рубежом вместо поддержания отечественной инфраструктуры, а также пообещал объединить мир в борьбе против радикального ислама. Он сказал, что все американцы, независимо от цвета кожи, принадлежат к расе патриотов и пообещал проводить такой курс в торговле, налогообложении, иммиграции и внешней политике, чтобы из этого извлекали пользу его соотечественники, передает Reuters.

Между тем, не вся Америка, которую Трамп пообещал сделать «великой», с воодушевлением встретила нового президента. В Вашингтоне акции протеста против него переросли в беспорядки в центре города. По меньшей мере, шесть сотрудников полиции получили ранения, и были задержаны 217 протестантов, одетых в черную одежду в знак того, что считают Трампа «фашистом», отмечает CNN.

Для пресечения беспорядков, в ходе которых демонстранты крушили витрины магазинов и припаркованные на улицах автомобили, полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Массовые протесты также прошли в Нью-Йорке, Сиэттле, Далласе, Чикаго и Портленде (Орегон). Антитрамповские выступления также прошли также в Сиднее, Лондоне, Берлине и Гонконге.

Тем не менее, это не повлияло на церемонию инаугурации, где 45-й президент США станцевал со своей супругой Меланьей первый танец после вступления в должность.

Позже Трамп подписал свои первые указы и распоряжения. Один из документов предписывает учреждениям «снизить регулирование» в ожидании отмены введенной 6 лет назад системы здравоохранения, известной как Obamacare, которую новый президент США намеревается отменить.

Сразу же после вступления на пост президента Трамп направил в Сенат список кандидатур для утверждения их на должности в своей администрации. Одним ииз назначенцев стал министр обороны Джеймс Меттис, который стал первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека. Его поддержали 98 сенаторов.

На пост министра внутренней безопасности Трамп утвердил отставного генерала морской пехоты Джона Келли.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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