Голливуд побеждает: американские миллиардеры на полном серьезе готовятся к апокалипсису / Мотоциклы, бункеры, противогазы, Facebook…

Публикации за 25.01.17

В США появилась целая группа миллиардеров-«выживальщиков», которые на полном серьезе готовятся к апокалипсису. Правда, конец света они представляют себе как стандартный голливудский «экшн-постапокал». Прятаться и спасаться богатые выживальщики собираются, к примеру, в Новой Зеландии или где-то на островах Тихого океана.

О моде на подготовку к апокалипсису среди американских богачей из сферы IT и финансов пишет Der Spiegel cо ссылкой на New Yorker. Среди выживальщиков, в том числе, названы соучредитель и исполнительный директор американского новостного сайта Reddit Стив Хаффман. Он, по его собственным словам, владеет несколькими мотоциклами, поскольку «каждый знает, что в случае апокалипсиса все дороги будут забиты». Также Хаффман обзавелся целым арсеналом оружия, боеприпасов и запасом продуктов. Он уверен, что все это поможет ему в случае конца свет «некоторое время продержаться в своем доме», цитирует статью Inopressa.

Другой выживальщик – один из бывших менеджеров Facebook Антонио Гарсия Мартинез – купил два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. «Ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе», – замечает он. В закрытых группах в Facebook богатые выживальщики обсуждают всевозможные методы и инструменты выживания, это противогазы, бункеры и места, где можно будет укрыться от изменений климата. Один из сооснователей соцсети LinkedIn Рейд Хоффман утверждает, что в настоящее время более половины IT-миллиардеров из Силиконовой долины занимаются «подготовкой» на случай конца нынешней цивилизации.

Но более всего богатые выдивальщики боятся «роста напряженности между ними и более бедными, но численно превосходящими их слоями населения, которая может когда-то привести к восстанию или революции по примеру той, что произошла в России». Напомним, что недавно организация Oxfam «обрадовала» мир тем, что сейчас восемь самых богатых людей в мире владеют бОльшим состоянием, чем все остальное население планеты.

В Новой Зеландии, кстати, быстро «поймали» тренд американцев и стали прямо при покупке загородного дома предлагать дооснастить жилище против радиации.

Берлин, Зоя Березина

Берлин. Другие новости 25.01.17

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